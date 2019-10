Mietwagen oder Nutzungsausfall?

Nach einem unverschuldeten Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug beschädigt wurde, kann der Geschädigte für die Reparaturdauer bzw. bei einem Totalschaden bis zur Beschaffung eines Ersatzfahrzeugs grundsätzlich einen Mietwagen oder eine Nutzungsausfallentschädigung beanspruchen. Die Kosten für einen Mietwagen werden von der Haftpflichtversicherung des Unfallgegners jedoch nur dann erstattet, wenn der Mietwagen tatsächlich in Anspruch genommen wurde (keine fiktive Abrechnung!) und auch eine entsprechende Nutzung vorgelegen hat. Nimmt der Geschädigte keinen Mietwagen in Anspruch, dann kann er eine Nutzungsausfallentschädigung verlangen. Voraussetzung ist dafür jedoch eine Nutzungsmöglichkeit, die beispielsweise dann nicht vorliegt, wenn der Geschädigte aufgrund der bei dem Unfall erlittenen Verletzungen nicht in der Lage ist, das Fahrzeug zu nutzen und das Fahrzeug auch nicht von anderen Personen genutzt wurde. Die Höhe der Nutzungsausfallentschädigung richtet sich nach dem Fahrzeugtyp und ergibt sich aus einer allgemein anerkannten Tabelle.



Tipp:

Die Mietwagenrechnung wird von der Versicherung des Unfallgegners wegen der ersparten Eigenkosten üblicherweise um bis zu 10 Prozent gekürzt, das heißt der Geschädigte muss einen Teil der Mietwagenkosten selbst bezahlen. Dies kann gegebenenfalls dadurch vermieden werden, dass der Geschädigte ein kleineres Fahrzeug anmietet.

Wenn der Geschädigte nicht unbedingt auf das Fahrzeug angewiesen ist und zum Beispiel mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren kann, lohnt es sich, auf ein Mietfahrzeug zu verzichten und die Nutzungsausfallentschädigung zu fordern.



Hinweis:

Ein Mietwagen sowie die Nutzungsausfallentschädigung kann nur für die Reparaturdauer und eventuelle Stand- und Wartezeiten beansprucht werden, und bei einem Totalschaden für die übliche Wiederbeschaffungsdauer (im Regelfall maximal zehn bis 14 Tage). Maßgebend sind die Angaben des Sachverständigen im Gutachten über die Reparatur- oder Wiederbeschaffungsdauer. Es ist daher zweckmäßig, sich nach einem unverschuldeten Verkehrsunfall unverzüglich um die Reparatur oder um ein Ersatzfahrzeug zu bemühen.

Bei einem Reparaturschaden ist für die Geltendmachung von Mietwagenkosten oder Nutzungsausfallentschädigung die Vorlage der Reparaturrechnung nicht unbedingt erforderlich. Die durchgeführte Reparatur und der damit verbundene Nutzungsausfall kann gegebenenfalls auch in anderer geeigneter Form (z.B. Bestätigung des Sachverständigen über die fachmännische Reparatur) nachgewiesen werden.