Farbenfrohe Produktpalette

Herbstliche Waren, Kulinarik und ein Bungee-Trampolin locken zum Marktsonntag

Rund 170 Händler werden am Sonntag mit einem gewohnt vielfältigen Warenangebot anreisen. Der größte Teil von ihnen bietet schon seit vielen Jahren auf dem Olchinger Marktsonntag Waren an und bleibt somit den Stammkunden treu. An den Ständen ist passend zur Jahreszeit eine farbenfrohe Produktpalette erhältlich. Die Besucherinnen und Besucher können zahlreiche Gaumenfreuden wie beispielsweise Steckerlfisch, Rostbratwürste und Steaksemmeln genießen. Auch süße Leckereien wie Crêpes, Baumstriezel und verschiedenste Kuchen werden angeboten.

Die Olchinger Geschäfte im Stadtzentrum haben von 12 bis 17 Uhr geöffnet und vervollständigen das umfassende und hochwertige Angebot des Marktsonntags. Auch sie freuen sich auf die Kundinnen und Kunden und stehen Ihnen mit gewohnt kompetenter Beratung zur Seite.

Für die kleinen Gäste des Marktsonntags wird am Nöscherplatz wieder das allseits beliebte Bungee-Trampolin stehen. Eine behindertengerechte Toilette wird an diesem Marktsonntag selbstverständlich ebenfalls zentral stehen.

Der Marksonntag findet am 20. Oktober von 10 bis 18 Uhr am Nöscherplatz sowie auf der Haupt- und Feursstraße statt.

Danach in die Ausstellung

Wer wegen des Marksonntags in Olching unterwegs ist, dem sei außerdem die Herbstausstellung der Olchinger Künstler in der Kulturwerkstatt am Olchinger Mühlbach (KOM) empfohlen. „Es ist die Opulenz, die den Herbst auszeichnet“, lockt die Ankündigung, „die Opulenz der Farben und der Eindrücke, das Gefühl von Zufriedenheit über die Arbeit der Saison, aber auch von Abschied und Veränderung. Melancholie und Wehmut liegen in der Luft, aber auch Vorfreude. Vorfreude auf die ruhige Jahreszeit, die vor einem liegt.“ Diese besondere Stimmung spiegelt sich auch in der Ausstellung der Olchinger Künstler wieder. Die Ausstellung ist an kein Thema gebunden, und so können die Künstlerinnen und Künstler ihrer persönlichen Neigung folgen und ihren jeweiligen Stil voll zur Entfaltung bringen. Die Besucher erwartet eine inspirierende, facettenreiche Schau in entspannter Atmosphäre.

Geöffnet ist am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Am Sonntag findet zudem ab 16 Uhr eine öffentliche Führung durch die Ausstellung mit den anwesenden Künstlern statt.