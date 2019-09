In Verbindung mit einer automatischen Steuerung fahren die Rollläden oder Raffstores bei Sonneneinstrahlung, je nach Helligkeit oder Dunkelheit sowie bei Wind automatisch hoch beziehungsweise herunter. „Im geschlossenen Zustand ist damit auch ein guter Einbruchschutz geboten, da niemand erkennen kann, welche Personen oder Wertsachen sich im Haus befinden“, erklärt der VFF-Geschäftsführer. Ein weiterer Pluspunkt der automatischen Steuerung: Das System kann problemlos von unterwegs zum Beispiel per App ferngesteuert und Anwesenheit zuhause somit auch im Urlaub simuliert werden, was den Schutz vor Einbrüchen weiter erhöht.

Als sinnvolle und dekorative Ergänzung zum außenliegenden Sichtschutz eignen sich für den Innenbereich besonders Jalousien, Plissees, Rollos aber auch Rollgardinen oder normale Gardinen. „Sie können zum Beispiel gezielt in Räumen mit hohem Bedarf an Privatsphäre wie dem Schlaf- oder dem Badezimmer eingesetzt werden. Damit bleibt der Rückzugsort ganztägig gewahrt, ohne auf Tageslicht und Sonne zu verzichten“, so Lange abschließend.