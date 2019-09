Privatsphäre für den Garten

In der Regel grenzen Hecken das Grundstück nach außen ab. Zugleich schützen sie vor den neugierigen Blicken der Nachbarn, Passanten oder Autofahrern und schaffen so eine Atmosphäre der Privatheit. Je nach Gehölzart oder Kletterpflanze kann es aber Jahre dauern, bis diese hoch oder dicht genug gewachsen sind, um Sichtschutz zu bieten. Gerade in dichtbebauten Siedlungen oder an stärker frequentierten Straßen möchte man aber nicht warten, weil man sich draußen wie auf dem Präsentierteller fühlt. Eine bewährte, schnelle und attraktive Lösung bietet hier die Hecke am laufenden Meter. Der Name deutet es an: Dieser grüne Sichtschutz besteht aus einzelnen Elementen und kann beliebig verlängert werden. In der Höhe (1,00 bis 2,05 Meter) ist ebenfalls für jede Anforderung etwas dabei. Zudem nimmt diese Hecke in der Breite nur wenig Platz ein. Damit fügt sie sich sowohl auf kleine als auch auf große Grundstücke ein, kann Mülltonnenbereiche verstecken, die Terrasse abschirmen oder die störende Wand der Garage oder eines angrenzenden Hauses auf schöne Weise verdecken.