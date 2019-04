Der Landkreis Fürstenfeldbruck will bis 2030 die Energiewende schaffen. Dann sollen die Bürger nur noch Erneuerbare Energien nutzen, keine fossilen Energieträger und keine Atomanlagen. Derzeit existieren etwa 4400 Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von 100 Megawattstunden. Der Anteil des Solarstroms ist mit 16 Prozent am Gesamtstromverbrauch doppelt so hoch wie der bundesweite Durchschnitt. Zwei Windräder laufen in Mammendorf und Malching, betrieben von den Stadtwerken Fürstenfeldbruck. Die Anlagen haben mehr als 44 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt. Weitere Windräder scheiterten an Bürgerprotesten.

Alle Prognosen weisen darauf hin, dass die Energiewende bis 2030 kaum zu schaffen ist, wie eine Expertise der Ludwig-Bölkow-Systemtechnik aus Ottobrunn gezeigt hat. In die Energiebilanz flossen Daten sämtlicher 23 Städte und Gemeinden ein, für 14 Kommunen gab es noch eine detailliertere Auswertung. Zwischen 2010 und 2015 wurde um 4,7 Prozent mehr Kohlendioxid ausgestoßen, der Endenergieverbrauch stieg im gleichen Zeitraum um 4,4 Prozent. Hauptgrund für die Zuwächse ist, dass der Landkreis weiter wächst.

Dennoch zeigt die Studie, dass Fürstenfeldbruck eine Vorreiterrolle hat. Aber es müsste mehr getan werden. Die Experten aus Ottobrunn empfahlen, die interkommunale Kooperation zu intensivieren. Der Energiewendeverein Ziel 21 will nun eine Energieagentur mit den Nachbarlandkreisen aufbauen. Vorbild ist der Zweckverband der Integrierten Leitstelle, an dem die Landkreise Fürstenfeldbruck, Starnberg, Landsberg und Dachau beteiligt sind. Außerdem setzt der Energiewendeverein auf eine Kampagne für Solarstrom in diesem Jahr, die bereits mit großer Resonanz begonnen hat. Der Vorsitzende von Ziel 21, Gottfried Obermair, schon mehr Interessenten registriert, als ursprünglich erwartet. Zur Auftaktveranstaltung kamen etwa 130 Bürger. In zwölf Vorträgen möchten die Initiatoren, das Klimaschutzmanagement des Landkreises, die Agenda 21 und der Energiewendeverein Ziel 21 das Thema Photovoltaik wieder stärker ins Bewusstsein der Menschen rücken und für mehr Anlagen werben. „Mein Dach hat’s drauf – Sonnenergie für den Landkreis“ heißt die Kampagne, und Ziel 21 bietet individuelle Beratungen an. Der nächster Fachvortrag „Strom vom eigenen Balkon“ findet am 8. Mai im Großen Sitzungsaal im Landratsamt statt.