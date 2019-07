Alle reden vom Wetter und es ist nicht mehr bloß Small Talk. Die Bedrohungen durch den Klimawandel, Trockenheit und Dürre, Waldbrände und Starkregen, Tornados und Überschwemmungen haben dafür gesorgt, dass das Wetter ins Zentrum des Weltinteresses gerückt ist. Das Museum Fürstenfeldbruck widmet sich in einer aktuellen Ausstellung dem komplexen und spannenden Thema mit einem kulturhistorischen und kunstgeschichtlichen Schwerpunkt. Denn Sonne und Regen, Hitze und Kälte beeinflussten das Leben der Menschen schon immer. Wetterextreme wie ein Hagelschlag konnten Existenzen gefährden und vernichten. Das bot im Laufe der Menschheitsgeschichte immer wieder Stoff für Mythen und spirituelle Handlungen und schließlich eine wissenschaftliche Beschäftigung. An deren Anfang stand die Wetterbeobachtung. So war der letzte Abt von Kloster Fürstenfeld, Gerard Führer, Ende des 18. Jahrhunderts in ein weitgespanntes meteorologisches Netzwerk eingebunden und zeichnete seine Beobachtungen sorgfältig auf. Außerdem wird das Wetter in der Ausstellung als kultureller Faktor präsentiert, als Phänomen, das unser Leben tangiert und sich entsprechend in der Kunst spiegelt. Die künstlerische Darstellung hat beinahe so viele Facetten wie das Wetter selbst. Jede Epoche hatte ihre Vorlieben und stellte bestimmte Phänomene heraus. Vor allem im 19. Jahrhundert wurde das Wetter mit seinen unterschiedlichen Stimmungen zu einem wichtigen Gegenstand in der Malerei. Künstler wie Heinrich Reinhold, Carl Rottmann, Eduard Schleich, Théodore Gudin und Carl Spitzweg belegen mit ihren Gemälden die Faszination für Wetterphänomene und Wetterstimmungen. Die Ausstellung zeichnet sich durch eine Vielzahl hochkarätiger Gemälde zum Thema „Wetter und Mensch“ aus. Die Besucher sehen mehr als 170 Objekte, darunter einige aus dem Depot des Brucker Museums. Die Ausstellung ist bis Sonntag, 24. November, geöffnet.