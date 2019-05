Die Kriminalität im Landkreis Fürstenfeldbruck ist im vergangenen Jahr insgesamt gesunken. Das zeigt die Statistik, die das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord veröffentlicht hat. Die Fallzahlen bei den Wohnungseinbrüchen gingen in Oberbayern auf den niedrigsten Wert seit zehn Jahren zurück, was die Polizei auf die gute Sicherungstechnik zurückführt. In Fürstenfeldbruck hingegen lag die Zahl unverändert bei 87 Fällen. Anscheinend gibt es noch Nachholbedarf.

Sicherheitstechnik vom klassischen Vorhängeschloß über modernste Spezialschlösser bis hin zu funkgesteuerten, kabellosen Alarmanlagen und Tresoren führt die Firma Götz + Frass GmbH & Co.KG in der Schöngeisinger Straße 21 in Fürstenfeldbruck. Das Team um den Firmeninhaber Michael Piscitelli bietet individuelle Beratung, Planung, Montage und Wartung von Sicherheitsanlagen für private und gewerbliche Kunden, Wohnungsbau und Industrie plus Sofortanfertigung von Schlüsseln im Laden sowie rund um die Uhr einen Schlüsselnotdienst.

Das Team hat auch einen Sicherheitscheck für einen höheren Einbruchsschutz entwickelt, anhand dessen alle den Standard ihres Hauses überprüfen können.