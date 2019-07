Feuershow und „Carmina Burana“

Das Fest beginnt am Freitag, 12. Juli, mit einem Einmarsch von Landsknechten, schwedischen Soldaten, kaiserlicher Eskorte, Herolden und Tanzgruppen auf dem Hauptplatz (19.30 Uhr). Nach dem Prolog des Festherolds führen Kinder einen Reigen auf, es werden Fahnen geschwungen und getanzt. An allen Festtagen wird auf Straßen und Plätzen sowie in Innenhöfen Theater gespielt, es gibt Konzerte und Serenaden, Wirte bieten Speisen und Getränke. Im Lunapark sind die Landsberger Bogenschützen zu sehen, an der Lechstraße haben die Panduren ihr Lager aufgeschlagen. Am Bayertor sind die Schweden, die Kaiserlichen am Schloßberg und die Landsknechte am Sandauer Tor zu finden.