Trockenstube oder Rumpelkammer – für so ein Dasein sind Dachböden eigentlich viel zu schade! Oft bieten sich Möglichkeiten für weiteren, attraktiven Wohnraum. Modernisierer sollten bei der Planung auf jeden Fall Experten hinzuziehen. Nicht jedes Dach ist für einen Ausbau geeignet, und ohne Beratung durch Experten können kostspielige Fehler entstehen. Darauf weist die Bausparkasse BHW hin. Grundsätzlich gilt: Steile Dächer lassen sich kostengünstiger ausbauen als nicht so steile. Ideal ist eine Dachneigung zwischen 35 und 50 Grad. Bei geringen Neigungen kann man den Platz für Gäste oder als Hobbyraum nutzen. Wer dort dauerhaft wohnen will, kann die Wand erhöhen lassen, auf der das Dach aufliegt, und auf diese Weise mehr begehbare Fläche unter der Dachschräge schaffen. Bei 50 Grad und mehr können Modernisierer sogar eine zweite Wohn­ebene einplanen.

„In Deutschland steckt viel Potenzial unter den Dächern. Durch Ausbau und Aufstockung könnten in Wachstumsregionen mehr als eine Million Wohnungen geschaffen werden“, sagt BHW Experte Thomas Mau. Voraussetzung ist jedoch immer ein intaktes Dach. Außerdem müssen in der Regel die Leitungen und Anschlüsse für Heizung, Strom, Wasser und Abwasser ins Dachgeschoss verlängert werden.

Für eine angenehme Raumtemperatur ist die Wärmedämmung entscheidend. Auch wegen der Energieeinsparverordnung spielt die Dämmung eine Rolle. Der Brandschutz muss ebenfalls eingehalten werden. Ist das Dach bereits gedämmt, genügt eine zusätzliche Innendämmung. Bei Altbauten ist allerdings oft eine komplett neue Dachdämmung erforderlich.

Ein neues Dach ist teurer, doch generell können Dachausbauer laut BHW mit 1000 bis 1400 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche rechnen. Der Wert der Immobilie steigt mit dem Ausbau jedoch deutlich, und für energieeffizientes Sanieren gibt es Fördermittel, etwa von der Kreditanstalt für Wiederaufbau.