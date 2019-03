Individuelle Lösungen

Elmar Wagner führt seit 1991 die Mammendorfer Schreinerei

Die Haustür besteht aus Aluminium und ist mit Elektronik ausgestattet. Außen sind vier Granitplatten zu sehen. Holz macht nur noch einen Teil des Materials aus, das ein moderner Schreiner verwendet. Glas, Keramik, Kunststoff, Metall und eben Steine finden sich in den Produkten, die Elmar Wagner und seine Mitarbeiter von der Schreinerei Wagner in Mammendorf montieren. Außerdem sind im digitalen Zeitalter immer öfter Türen gefragt, die sich mit dem Smartphone öffnen lassen, was entsprechende Fertigkeiten im Bereich der Elektrik erfordert. Die Fenster bietet der Betrieb inclusive Sicht- und Sonnenschutz an. Geliefert und montiert werden heutzutage nicht einfach Fenster und Türen, sondern Systeme, die immer öfter in ein Smart-Home-System integriert werden.

Diese Vielfalt und die Arbeitsteilung haben längst dazu geführt, dass Meister Eder nur noch ein Klischee ist. Wagner hat sich auf Fenster und Türen sowie Wintergärten spezialisiert. Das Wenigste fertigen er, seine drei Facharbeiter und ein weiterer Meister selbst in der komplett eingerichteten Werkstatt an. Sie beraten die Kunden und entwickeln mit ihnen individuelle Lösungen bis hin zu einer Computeranimation. Dabei machen sie gerne auch Hausbesuche am Abend oder am Samstag, weil die Leute dann entspannter sind, berichtet Wagner. Die Herstellung übernehmen langjährige Partner aus dem deutschsprachigen Raum, die Einzelteile oder komplette Stücke anfertigen, die Wagner und sein Team schließlich montieren und warten.