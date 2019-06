Ebenfalls aus eigener Werkstatt stammen die Glasunterbauelemente und Windschutz-elemente. Sie bestehen aus Aluminium-Rahmen oder Edelstahlpfosten und meist aus Sicherheitsglas. Das Sonnenschutz-Sortiment für den Innenbereich umfasst geschmackvolle Plissees, Jalousien, Flächen-Vorhänge und Rollos.Der 56-jährige Elrico Hartig ist gelernter Schreiner, er hat früher ein breites Sortiment an Bauelementen verkauft, wobei die Insektengitter besonders nachgefragt wurden. Vor 16 Jahren gründete Hartig deshalb eine eigene Firma, die sich auf Insektengitter spezialisierte. Inzwischen arbeiten seine drei Söhne mit in dem Betrieb, zwei von ihnen werden das Geschäft später übernehmen. Das Unternehmen mit seinem Sitz in Mauerstetten und einer Filiale in Kempten ist auch kaufmännischer Ausbildungsbetrieb. Für die Produktion oder Montage der Produkte, gibt es leider keine eigene Ausbildung. Für die Arbeit am besten geeignet sind Schreiner und Raumausstatter, die bei Hartig mehrere Monate lang speziell geschult werden.

Im Herbst veranstaltet Hartig jeweils eine Hausmesse, um Angebot und Service zu präsentieren. Heuer wird dabei ein zweiter Ausstellungsraum eröffnet.

Um den Betrieb im Frühjahr und Sommer ein bisschen zu entschleunigen, bietet das Unternehmen über den Winter spezielle Rabattaktionen für das gesamte Sortiment.