Die 45. Maisacher Festwoche beginnt am Freitag, 23. August, mit einem Platzkonzert der Luitpoldmusikanten aus Germerswang vor dem Rathaus um 18 Uhr. Anschließend marschieren die Vereine des Ortes, die Musikgruppen, der Festwirt Jochen Mörz, Vertreter der Brauerei Maisach, Bürgermeister, Gemeinderat und Ehrengäste sowie die Blaskapelle Maisach, die Jugendblaskapelle Maisach, die Luitpoldmusikanten und der Fanfarenzug Gernlinden durch das Dorf zum Festzelt. Dort wird Bürgermeister Hans Seidl um 19 Uhr das erste Fass des Bieres anzapfen und damit offiziell die Festwoche eröffnen. Dazu spielt die Blaskapelle Maisach. Zum Ausschank kommen die Bierspezialitäten der Brauerei Maisach, die Maisacher Perle, Räuber Kneißl Festmärzen und Dunkel sowie Weißbier.

Bei der Auswahl der Musik wurde darauf geachtet, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist: Am Samstag, 24. August, spielt die Party- und Showband „Zruck zu Dir“ (19 Uhr). Zum bayerischen Frühschoppen mit Weißwurst-Wahnsinn am Sonntag, 25. August, spielt die Blaskapelle Maisach. Am späten Nachmittag steht die Formation „De kloa Blosmusi“ auf der Bühne. Zum Seniorennachmittag spielen die Blaskapelle Maisach, die Maisachtaler, die Kinder-Hiphop Gruppe der Tanzfabrik Überacker und am Abend die Lechfeld Buam am Montag, 26. August, im Festzelt.