Cocktails in der Gartenlounge

An den Ständen und in den Schaugärten können sich Besucher neue und clevere Gartenideen holen und die Gastronomie in den Kaffee- und Biergärten genießen. Für einen buchstäblich unbeschwerten Bummel sorgen kostenfreie Pflanzengarderoben zur Aufbewahrung von Einkäufen. Dazu wird ein umfangreiches Programm mit Gartenkonzerten auf drei Bühnen geboten. Die Italienische Nacht am Samstag wird gekrönt durch ein fulminantes Barockfeuerwerk vor der Fassade der Klosterkirche.

Das Motto „Flower Power“ hat jedoch auch einen ernsten Hintergrund. In Zeiten zunehmender Versiegelung des öffentlichen Raums wird es immer wichtiger, den Pflanzen wieder mehr Platz in unseren Gärten zu zugestehen. Obendrein bieten zahlreiche Blühpflanzen den Insekten Pollen und Nektar an. Blütenreichen Gärten sind so ein wichtiger Beitrag für eine intakte Umwelt und die Artenvielfalt. In den Vorträgen und Workshops der diesjährigen Gartentage geht es deshalb auch um die Kräfte aus der Natur sowie um den Raum, den wir den Pflanzen in unserer technisierten Welt zugestehen.