Arbeiten im Labor

Wer sich Naturwissenschaften, Chemie oder Biologie, interessiert, für den könnte ein Laborberuf das richtige sein. Davon gibt es eine Vielzahl in den Bereichen Chemie, Biologie, Biotechnologie, Medizin, Pharmazie, Lebensmittelanalytik oder Physik. Immer geht es darum, Materialien und Substanzen zu untersuchen, ihre Zusammensetzung zu analysieren und etwa zu prüfen, ob sie verunreinigt sind. So kann nachgewiesen werden, wie hoch die Rückstände von Chemikalien im Trinkwasser sind, welchen Eisengehalt Spinat hat, welche Bakterien für eine Krankheit verantwortlich sind, ob ein Gewebe krankhafte Veränderungen zeigt oder eine Pflanze gentechnisch verändert ist.

Spezielle Anforderungen sind wie Interesse an naturwissenschaftlicher Arbeit, Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit gefährlichen Stoffen und Umweltschutzbestimmungen, Fingerfertigkeit und Geschicklichkeit im Umgang mit Versuchsgeräten, Arbeitsmaterial und Substanzen, Sorgfalt beim genauen Abmessen und Abwiegen, Verständnis für mathematische Zusammenhänge und technisches Verständnis für den Umgang mit den Geräten.

Die Ausbildung im Labor findet in manchen Berufen dual, in anderen rein schulisch statt. Bei dualen Ausbildungsberufen etwa zum Biologie-, Chemie-, Physik-, Textil- oder Milchwirtschaftlichen Laboranten arbeiten die Azubis in einer Firma oder einem Labor. Diese Ausbildung dauert meist drei oder dreieinhalb Jahre, begleitet vom Unterricht in der Berufsschule und oft auch einer überbetrieblichen Ausbildung. Voraussetzungen sind ein qualifizierender Hauptschulabschluss, häufig wird der mittlere Schulabschluss gefordert.

Schulische Laborausbildungen führen zum Beruf eines Technischen Assistenten (TA). Die Ausbildung erfolgt in einer Berufsfachschule, die in den meisten Fällen zwei oder drei Jahre dauert. Dort werden alle theoretischen und praktischen Inhalte vermittelt. Dazu kommt ein unterschiedlich langes Praktikum in einem Labor oder einem Industriebetrieb hinzu. Voraussetzung ist ein mittlerer Schulabschluss. Technische Assistenten sind daher etwas höher qualifiziert und werden manchmal besser bezahlt.

Auf dem Berufs-Info-Markt stellen Mitarbeiter der Ausbildungsstätte für agrartechnische Assistentinnen und Assistenten (ATA) in Landsberg am Lech die Ausbildung für die Bereiche Milch- und Lebensmittelanalytik, für Biotechnologie oder für Pflanzenbau und –analytik vor. Für die Ausbildung in Landsberg benötigt man einen mittleren Schulabschluss und sie dauert zwei Jahre.

Kontakt: Ausbildungsstätte für ATA in Landsberg am Lech, Telefon 08191/3358-111, poststelle@agrarbildungszentrum-landsberg.de, im Internet zu finden unter:

www.ata-landsberg.bayern.de.