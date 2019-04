Bezauberndes Blauviolett

Ob alleine in einem hübschen Gefäß oder im Balkonkasten zusammen mit anderen Sommerblühern oder Gräsern – rasch zieht der Freche Michel Aufmerksamkeit auf sich. Er verträgt sich gut mit Pflanzenpartnern, die nicht zu kräftig wachsen, denn er nimmt zwar im Laufe des Sommers an Größe zu, erdrückt aber seine Nachbarn nicht. Nur besonders stark wachsende „Sitznachbarn“ sollte man dem hübschen Kraut nicht zumuten. Sein Blauviolett verträgt sich dafür mit (fast) jeder anderen Farbe. Ton in Ton mit anderen blauen und violetten Blüten, schwedisch anmutend mit gelb kombiniert (dafür eignen sich Husarenknöpfchen oder kompakte Sorten des Zweizahns) oder knallig bunt beispielsweise mit roten oder rosa Geranien – für jeden Unfug ist der kleine Schelm zu haben. Und er gibt sich gerne romantisch mit weiß blühenden Zauberglöckchen oder schwach wachsendem Zauberschnee. Es lohnt sich, sich hier die passende Sorte vom Gärtner empfehlen zu lassen.

So eignet sich der Freche Michel für die verschiedensten Orte im Garten oder auf dem Balkon. Nur Sonne muss er bekommen. Und die Gefäße sollten Abzugslöcher haben, denn Staunässe verträgt der Kleine nicht. Wird er wöchentlich gedüngt oder bei der Pflanzung mit Langzeitdüngern versorgt, wächst und blüht er unermüdlich, verbreitet gute Laune und ist bis zum ersten Frost Anlaufstelle für Bienen, die auf Nahrungssuche sind.

Den Michel und seine Begleiter stellen rund 300 bayerische Gärtnereien ihren Kunden ab dem Tag der offenen Gärtnerei am 27. April vor. Bezugsquellen, Pflegetipps und mehr gibt es unter www.frecher-michel.de.