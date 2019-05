Das Draußen dekorieren

Der Winter war lang und ungemütlich. Während der letzten Monate haben wir unser Draußen eher gemieden als es genossen. Das ging an Balkon und Terrasse natürlich nicht spurlos vorüber. Also ist erstmal ein Frühlingsputz angesagt und dann kann es losgehen mit dem Einrichten unserer Outdoor-Lounge. Stühle, Bänke und Tische werden aus dem Keller geholt, Kissen und Decken gemütlich arrangiert, hier und da fröhlich mit Kerzen und Laternen dekoriert, und für das perfekte Sommergefühl ganz wichtig: Pflanzen. Sie verbreiten mit ihren farbigen Blüten spontan gute Laune. Wählt man beispielsweise die Kalanchoë Garden, steht einem eine breite Farbpalette zur Verfügung. Diese Sukkulente gibt es in Pink, Gelb, Orange, Rot, Apricot, Weiß und sogar zweifarbig. Man kann beim Spiel mit der Pflanze also aus dem Vollen schöpfen und nach Herzenslust kombinieren. Sowohl bunt gemixt als auch dezent in einer Farbfamilie machen sich Kalanchoës einfach gut. Setzt man sie in unterschiedlich große Töpfe aus verschiedenen Materialien und in konträren Designs, entsteht ein zusätzlich spannender Effekt. So wird das eigene Reich unter freiem Himmel zu einer gemütlichen und stylischen Oase, in der man sowohl alleine abschalten, als auch spontan Gäste empfangen kann.