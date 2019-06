Das preisgekrönte „Staatliche Textil- und Industrie-

museum Augsburg“ ist das erste Landesmuseum in Bayerisch-Schwaben

Die Fugger waren nicht nur Bankiers und Kaufleute, sondern besaßen Bergwerke und ließen Textilien anfertigen, in der Regel in Heimarbeit im Umland. Das Weberhandwerk in Augsburg wurde später durch die Industrialisierung verdrängt. So hatte der Kaufmann und Erfinder Johann Heinrich Schüle 1771 mit seiner Schüleschen Kattunfabrik in Augsburg die erste Fabrik auf dem europäischen Kontinent errichtet, in der Stoff mit Kupferplatten bedruckt wurde. Um 1784 kam es zu Unruhen der Weber in Augsburg, die im Januar 1794 in einem Aufstand gipfelten.

Mit dieser langen Geschichte und Tradition Augsburgs als Textilmetropole von europäischem Rang beschäftigt sich das staatliche Textil- und Industriemuseum Augsburg (tim). Es ist eine Einrichtung des Freistaats Bayern und seit 2010 das erste Landesmuseum in Bayerisch-Schwaben. Errichtet wurde es durch die Stadt Augsburg und den Bezirk Schwaben, unterstützt vom Förder- und Freundeskreis tim e.V.

Die Ausstellung ist in den Hallen der früheren Augsburger Kammgarnspinnerei untergebracht und lädt zum Mitmachen ein. Vorgestellt werden Menschen, deren Leben das Industriezeitalter radikal veränderte, die bewegte Geschichte von Arbeiterinnen und Arbeitern, von einflussreichen Unternehmern oder Bankiers. Neben der Geschichte geht es auch um die Zukunft der Textilbranche, um Hightech-Bereiche, intelligente Kleidung, künstliche Muskel bis hin zu Produkten aus Carbon. An verschiedenen Stationen können Besucherinnen und Besucher einen Faden spinnen, weben oder drucken. In der museumseigenen Weberei rattern historische Webstühle neben modernen Hightech-Webmaschinen und fertigen Handtücher wie das „Fugger-Barchent“ oder das Schlossertuch „Made in Augsburg“, die im Museumsshop zu erwerben sind.