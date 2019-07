Die Innenstadt von Fürstenfeldbruck verwandelt sich an diesem Wochenende wieder in einer Feier- und Genussmeile. Beim Altstadtfest vom 19. bis 21. Juli erwartet die Besucher ein starkes Programm mit Top-Live-Bands, Showgruppen und Vorführungen diverser Brucker Vereine, die Break Dance, Hiphop, Line Dance und Zumba darbieten. Auf dem Viehmarktplatz werden ein Kinderprogramm sowie das Amper Slam Open Air geboten. Dazu verwöhnen die Gastronomen die Besucher mit Spezialitäten und kulinarischen Schmankerln.

Zur Eröffnung des Fests halten die Mitglieder der Königlich Privilegierten Feuerschützengesellschaft Fürstenfeldbruck am Freitag um 18.45 Uhr auf der Amperbrücke ein Böllerschießen ab.

Oberbürgermeister Erich Raff begrüßt um 19 Uhr offiziell die Gäste aus nah und fern. Die Bands treten auf den Bühnen in der Augsburger-, Pucher- und Schöngeisinger Straße sowie vor dem Rathaus auf. Am Samstag zieht die Trommelgruppe Sambavaria durch die Altstadt (14 bis 18 Uhr) und das Jugendblasorcheste der Stadtkapelle spielt vor dem Rathaus (ab 15 Uhr). Zwischen Rathaus und Amperbrücke werden am Samstag Taekwon-Do-Aufführungen geboten, das Jugendblasorchester der Stadtkapelle spielt und die Football-Abteilung des TuS zeigt Pyramiden mit Chearleadern.

In der Pucher Straße präsentiert die Band Sequel Irish Folk, Traditionals und Kneipensongs (ab 19 Uhr). Nach dem Erfolg bei der Premiere im Vorjahr spielen beim Amper Slam Open Air auf dem südlichen Viehmarktplatz heuer an zwei Tagen insgesamt 16 Bands. Dazu organisiert der Stadtjugendrat am Samstag ein DJ-Zelt und Kaizoku am Sonntag. Auf dem Leonhardsplatz stellen die Ministranten von Sankt Magdalena wieder ein dreitägiges Festival mit vielen Bands auf die Beine. Es beginnt am Freitag um 19.30 Uhr mit der Formation AC Roses, danach entern die Capones die Bühne.