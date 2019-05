Güller hat viele langjährige Kunden, sowohl im privaten wie im öffentlichen Bereich. Einige dieser Kunden schätzen bereits seit 25 Jahren die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Der Chef Emil Güller hat das Handwerk von der Pike auf gelernt, als Lehrling und Geselle. 1978 hat er seine Lehre bei der Firma Oberndorfer in Fürstenfeldbruck begonnen. In dem Einmannbetrieb hat er viel gelernt und schon früh Verantwortung übernommen. Als sich der Chef zur Ruhe gesetzt hatte, startete Emil Güller nach abgeschlossener Gesellenprüfung bei der Firma Gundermann in Fürstenfeldbruck. Im Laufe der Jahre leitete er diverse Projekte und wurde zu einer Führungsperson. Sein Wunsch nach Selbstständigkeit wurde dabei immer größer. 1990 absolvierte er die Prüfung zum Sanitärmeister und vier Jahre später machte er sich selbstständig.

Ehefrau Doris Güller unterstützt ihren Mann seit dem ersten Tag und leitet mittlerweile das Büro. Auch ihr Aufgabenbereich ist im Laufe der Jahre immer größer geworden. In den Anfängen der Firma genügte es, einige Anrufe am Tag anzunehmen und sich abends an die Schreibmaschine zu setzen, um Rechnungen und Angebote zu tippen. Heute steht das Telefon manchmal kaum still, täglich gibt es viele Lieferungen anzunehmen, die Termine für die Mitarbeiter müssen geplant werden und die Schreibarbeit ist mehr geworden.

Zur Freude der Eltern ist die Zukunft der Firma gesichert

Der Sohn Marco Güller lernte das Handwerk bei der Firma Hirsch in Krailling. Bereits 2017 hat auch er seinen Heizungs- und Sanitärmeistertitel erworben. Seither übernimmt er immer mehr Aufgabenbereiche in dem Familienunternehmen. Tätigkeiten auf der Baustelle, Lagerlogistik oder organisatorische Tätigkeiten im Büro, sodass er mittlerweile sämtliche Abläufe der Firma kennt und immer mehr Führungstätigkeiten übernimmt. Vor allem die Förderung der Auszubildenen ist ihm ein wichtiges Anliegen. Zur Freude der Eltern ist damit die Zukunft der Firma gesichert.

Dennoch ist eine Firma nur so gut wie sein Team. Zahlreiche sehr fachkompetente Mitarbeiter tragen zum Erfolg der Firma bei. Das Familienunternehmen ist stolz darauf, dass viele Mitarbeiter seit über zehn Jahren bei ihnen beschäftigt sind. Dies ist sicher auch dem guten Arbeitsklima zu verdanken.

Anfangs residierte die Firma in Emmering, im Haus der Familie, dazu war ein Lager angemietet. Weil der Platz dort bald nicht mehr ausreichte, siedelte sich das Unternehmen im Gewerbegebiet Hasenheide im Brucker Norden an. Im Oktober 2007 begannen die Bauarbeiten auf dem Gelände an der Messerschmittstraße. Die Installation und den Innenausbau erledigte das Team weitgehend selbst. Im Juni 2008 zog Firma Güller aus Emmering nach Fürstenfeldbruck. Seither freut sich das Team über geräumige Lagerflächen und helle großzügige Büroräume.

Zum 25-jährigen Bestehen dankt die Familie Güller sowohl ihren Mitarbeitern, auch den ehemaligen Beschäftigten und ihren Kunden für das Vertrauen und die Zusammenarbeit!